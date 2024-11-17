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Kalkınma Yolu için Irak çıkarması

Kalkınma Yolu için Irak çıkarması

Ali Kürşat Büyükada
04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Kalkınma Yolu
Kalkınma Yolu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem ekonomik bağları güçlendirmek hem de Kalkınma Yolu’nu görüşmek için yarın Irak’ta önemli temaslarda bulunacak. Irak ve Türkiye, ticaretin gerçekleşeceği yol başta olmak üzere yapılması gereken altyapı ve üstyapı projelerini ele alacak.

Kalkınma Yolu projesinde önemli rol oynayacak ülkelerden olan Irak ve Türkiye, bir araya gelerek ticaretin gerçekleşeceği yol başta olmak üzere yapılması gereken altyapı ve üstyapı projelerini ele alacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek hem de Kalkınma Yolu’nu görüşmek için 18-19 Kasım tarihlerinde Irak’a giderek önemli temaslarda bulunacak. Bolat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Ulaştırma Bakanı Razzak Muheybis Acimi El-Sadavi ve Basra Valisi Sayın Esad El-İdani ikili görüşmeler gerçekleştirecek.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat

100'E YAKIN İŞ İNSANI KATILACAK

Bakanlar arası temasların ardından Türk ve Iraklı iş insanları farklı projeleri görüşmek üzere bir araya gelecek. Özellikle iki ülkenin müteahhitlik firmaları yuvarlak masa toplantıları yapacak. Irak’a yönelik gerçekleştirilecek olan genel ticaret heyetinde hem Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi firmalar hem de Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyesi şirketlerden 100'e yakın iş insanı hazır olacak.


#Ekonomi
#Kalkınma Yolu
#Irak

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