Kalkınma Yolu için Irak çıkarması

Kalkınma Yolu projesinde önemli rol oynayacak ülkelerden olan Irak ve Türkiye, bir araya gelerek ticaretin gerçekleşeceği yol başta olmak üzere yapılması gereken altyapı ve üstyapı projelerini ele alacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek hem de Kalkınma Yolu’nu görüşmek için 18-19 Kasım tarihlerinde Irak’a giderek önemli temaslarda bulunacak. Bolat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Ulaştırma Bakanı Razzak Muheybis Acimi El-Sadavi ve Basra Valisi Sayın Esad El-İdani ikili görüşmeler gerçekleştirecek.