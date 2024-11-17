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2 bin 681 konut daha tamam

2 bin 681 konut daha tamam

04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TOKİ, Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde sağlam temeller üzerine yeni bir kent kurdu. 310 dönüm arazi üzerindeki 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı. Günde ortalama 1.500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla ev ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmalar sürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde 310 dönüm arazi üzerindeki 2 bin 681 afet konutunun yapımı daha tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasına göre, günde ortalama 1.500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor.


HATAY'DA 26 BİNDEN FAZLASI TESLİM EDİLDİ

Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar Hatay'da 158 binden fazla konut ve iş yerinin teslim edilmesi öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Gülderen Mahallesi'ndeki konutlara ilişkin paylaşımda bulundu.


ÇALIŞIYORUZ, ÜRETİYORUZ

Paylaşımında konutlar ile depremzede vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaştığı videoya da yer veren Kurum, "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan 'Allah razı olsun' duasını duyuyoruz ya, işte bu her şeye bedel" ifadelerini kullandı. Konutuna yerleşen Hatice Ateş, videoda kurada ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu, "Eve geldiğimizde 'Gerçekten bizim mi?' diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl. Bakan'ımız Murat Kurum ve bütün yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun." sözleriyle anlattı.


İNŞAAT HIZI BİZE UMUT VERDİ

Hak sahibi Yalçın Konak ise "Evlerin, binaların bu kadar hızlı yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. İşçilik ve evin planlaması çok kaliteli" dedi. Konutlar devlet eliyle yapıldığı için daha rahat ve huzurlu hissettiklerini anlatan Konak, şunları kaydetti: "Bakanımız Murat Kurum sadece burayı değil, depremi yaşayan insanları hiçbir zaman yalnız bırakmadı."


#konut
#TOKİ
#Hatay

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