Yeni konut projelerinde depremzedeye öncelik

Deprem bölgesindeki kiracıları ilgilendiriyor. Burada ev sahibi olmayan, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza öncelik vereceğiz. Daha önce yaptğımız 1 milyon 462 bin sosyal konuttaki gibi projelere devam edeceğiz” dedi. Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kurum, deprem konutlarının sadece bakanlık bütçesiyle yapılmadığını vurgulayarak, bakanlık bütçesiyle yapılan kısmın, kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki hak sahibi olmayan vatandaşların AFAD tarafından hak sahipleriyle aynı statüde değerlendirildiğini anlattı. Kurum, "Deprem konutlarıyla ilgili bütçe, merkezi bütçeden AFAD'a aktarılıyor. Kentsel dönüşüm alanlarında da bütçeyi bakanlığımız karşılıyor. AFAD'dan 2024 yılında bize 492 milyar 873 milyon lira kaynak aktarıldı ve tamamı deprem konutlarında kullanıldı" dedi. Köylerdeki Hazine'ye ait arazilerin rastgele satıldığına dair iddianın asılsız olduğunu ifade eden Kurum, “Tam aksine, bu tarım arazileri hak sahiplerine doğrudan satılıyor veya kiraya veriliyor. Bugüne kadar 127 bin hak sahibine Hazine'ye ait 95 bin tarım arazisi doğrudan satıldı" değerlendirmesini yaptı.