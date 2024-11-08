Bakan Bolat'tan Türkiye vurgusu: Küresel ekonomide önemli bir aktör

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olan Türkiye'nin, dünya ihracatındaki payının da 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını söyleyen Bakan Bolat ayrıca, 85 milyonluk nüfusu, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ve 600 milyar dolarlık dış ticaretiyle Türkiye'nin küresel ekonominin önemli bir aktörü olduğunu kaydetti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olan Türkiye'nin, dünya ihracatındaki payının da 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi.
"İhracat yüzde 3,6 artışla 216,4 milyar dolar oldu"
Bakan Bolat, 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 216,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "2023 yılı sonunda dünya mal ihracatındaki payımız yüzde 1,08, hizmet ihracatındaki payımız ise artan bir trendle yüzde 1,35 civarında bulunuyor. Hizmet ticaretinde hedefimizi 2028 yılına kadar yüzde 2'ye ulaşmak olarak belirledik" ifadelerini kullandı.
"Türkiye küresel ekonominin önemli bir aktörü"
Bakan Bolat, 85 milyonluk nüfusu, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ve 600 milyar dolarlık dış ticaretiyle Türkiye'nin küresel ekonominin önemli bir aktörü olduğunu kaydetti.