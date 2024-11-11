Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihaleleri ne zaman?

TOKİ BAŞVURUSU 2025 NE ZAMAN?

2025 yılı için TOKİ'nin (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olarak planladığı 250 bin sosyal konut projesi büyük bir merakla bekleniyor.

Güncel olarak 2025 TOKİ başvuruları için net bir tarih açıklanmış değil. Ancak başvuruların 2025 yılının ilk çeyreğinde, Ocak-Mart ayları arasında başlaması bekleniyor.

TOKİ tarafından yapılacak olan resmi duyurular, başvuru süreci ve detaylı katılım koşullarını netleştirecek.

Başvuru tarihleri açıklandığında vatandaşlar TOKİ’nin resmi internet sitesinden tüm bilgilere ulaşabilecek.

2025 TOKİ ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin 2025 yılı sosyal konut projesine başvuru yapabilmek için belirli şartlar bulunacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, bu projede de öncelikli olarak dar gelirli vatandaşlar hedef alınacak.

Gelir Şartı: Başvuru yapacak kişilerin hane gelirinin belirli bir sınırın altında olması gerekecek. Gelir sınırı genellikle büyükşehirler ve diğer iller için farklılık gösterebilir. Önceki yıllarda bu sınır İstanbul gibi büyük şehirlerde 16 bin TL civarında, diğer illerde ise 14 bin TL civarındaydı. 2025 yılında bu rakamlar enflasyon ve ekonomik koşullara göre güncellenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma: Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.

Yaş Şartı: Başvurularda en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekecek.

İlk Defa Ev Sahibi Olma: Başvuracak kişilerin üzerinde tapulu herhangi bir konut bulunmaması gerekiyor.

İkamet Şartı: Başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak da şartlar arasında yer alacak.

2025 TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

TOKİ'nin 2025 yılında başlatacağı 250 bin konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvurularını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda TOKİ başvuruları e-Devlet sistemi üzerinde de yapılabilecek.







