Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri takviminin yanı sıra dünyanın en değerli şirketlerinden olan çip üreticisi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.050 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.420 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.