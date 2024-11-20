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Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

10:2420/11/2024, Çarşamba
AA
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Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 yükselişle 9.272,75 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,85 puan ve yüzde 0,43 artışla 9.272,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,68 ile inşaat, tek kaybettiren ise yüzde 0,03 ile orman kağıt basım oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri takviminin yanı sıra dünyanın en değerli şirketlerinden olan çip üreticisi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.050 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.420 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#Piyasalar
#BIST 100

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