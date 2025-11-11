Kayalar oyularak yapıldı: Baraj suyu altında kalan mahallenin asırlık camileri turizme kazandırılmayı bekliyor

"KAYALARI OYUP, BOYAMALARINI DA KENDİ YAPMIŞTIR"





Yüksel Deniz, "Şu an eski camilerimizin ikisi de eski yerleşim yerinde yaşayan olmadığı için ibadete kapalıdır. Müftülükle herhangi bir ilişkisi yoktur. Camilerimizin ikisi de oyma türünde inşa edilmiştir. İki cami de tek kayadan oluşuyor. İşlemeler, köyümüzde Hamza Hoca olarak bilinen bir ağabeyimiz tarafından yapılmıştır. Kayaları oyup, boyamalarını da kendi yapmıştır. İki tarihi caminin de oyma ve süsleme sanatını Hamza Hoca yapmış. Bizler, mahallemizin güzelliği için bu camilerin turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.