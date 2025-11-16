Yeni Şafak
Kayseri’de silahlı tartışma: Eğlence mekanında çıkan kavga sokağa taştı

07:5816/11/2025, Pazar
IHA
Olay yerinde yaralanan olmadı.
Olay yerinde yaralanan olmadı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan tartışma, kısa sürede sokağa taştı. Müşteriler ile çalışanlar arasında yaşanan kavga sırasında bir şahıs polis müdahalesiyle linç edilmekten kurtuldu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müşteriler ile bir eğlence mekanı çalışanları arasında kavga yaşandı.

Kayseri'nin ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde müşteriler ile çalışanlar arasında iddiaya göre silah gösterme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olay sokağa taşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olayı anlamak için görgü tanıklarını dinledikleri sırada; çalışanlar silah gösteren kişilerin arkadaşı olduğunu iddia ettikleri şahsa saldırdı.

Otomobilin içinde bulunan şahıs otomobilden çıkarmaya çalışan gece kulübü çalışanlarına polis ekipleri müdahale etti. Otomobile ve sürücü koltuğundaki şahsa saldıran çalışanları polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi dağıtırken, ekibin müdahalesi bir linçin önüne geçti.

Olayda yaralanan olmazken, işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şahıslardan şikayetçi olmak üzere karakola müracaat ettikleri öğrenildi.



