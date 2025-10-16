Yeni Şafak
16:2216/10/2025, Perşembe
AA
Muğla'da çıkan silahlı kavga: 2 kişi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Menteş Mahallesi'ndeki bir yem fabrikasının bahçesinde 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.Ö, av tüfeğiyle Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir'e ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Tuzcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, M.A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.




#2 ölü
#Milas
#Muğla
#silahlı saldırı
#zanlı
