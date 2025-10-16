Yeni Şafak
Kamyon ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Yaralı vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralı vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emin Müminoğlu'nun (17) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Hacı Avni Paşa Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Müminoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Ruhi A. (16) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



