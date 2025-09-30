Yeni Şafak
Isparta’da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi

23:5230/09/2025, Salı
IHA
Isparta'da kaçak ürünler ele geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak ürünlerin satışının yapıldığının tespiti üzerine operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda, 11 adet akıllı cep telefonu, 7 adet akıllı saat, 1 adet süpürge, 25 adet hoparlör, 2 adet klavye ve 2 adet termos ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şarkikaraağaç ilçesinde bir iş yerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonu, akıllı saat, hoparlör ve çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şarkikaraağaç ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde kaçak ürünlerin satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle dün gerçekleştirilen aramada; 11 adet akıllı cep telefonu, 7 adet akıllı saat, 1 adet süpürge, 25 adet hoparlör, 2 adet klavye ve 2 adet termos ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı.



