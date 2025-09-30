Yeni Şafak
Van'da Bizans dönemine ait iki stel ele geçirildi

13:2330/09/2025, Salı
DHA
Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, ilçenin Şehirpazarı Mahallesi’nde operasyon düzenledi.

Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheliler M. Ç. ve A.Ç. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.


#Van
#stel
#Erciş
