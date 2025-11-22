Iğdır'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Olay, saat 03.00 sıralarında, Melekli beldesinde meydana geldi. Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Vahdet E., evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin'e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.