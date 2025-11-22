Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
Iğdır'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Iğdır'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü

15:2322/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Iğdır'da, Gökberk Şahin'i av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan Vahdet E. gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Melekli beldesinde meydana geldi. Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Vahdet E., evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin'e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Vahdet E.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökberk Şahin'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Gökberk Şahin
#Iğdır
#Vahdet E
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 ÖTV'siz Araç Alımı Rehberi: Limit Ne Kadar Oldu? Hurda Teşvİki Şartlar, Rapor Oranları ve Yeni 10 Yıl Satış Yasağı Detayları