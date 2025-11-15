Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
Adliyedeki suçlamalara ilişkin hakkında ev hapsi verilen avukat, itiraz sonrası tutuklandı

Adliyedeki suçlamalara ilişkin hakkında ev hapsi verilen avukat, itiraz sonrası tutuklandı

15:3515/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Gürkan Akgül 'İrtikap' suçundan tutuklanırken, Rıdvan Şahin hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Gürkan Akgül 'İrtikap' suçundan tutuklanırken, Rıdvan Şahin hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi verilen avukat Rıdvan Şahin, başsavcılığın itiraz sonrası tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025 yılı Mayıs ayında adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; aranması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen, mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler, 24 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra 28 Mayıs'ta çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.


SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ


Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında; Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceği değerlendirilince soruşturma genişletildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikap ve nüfuz ticareti suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde, avukatlar Gürkan Akgül ile Rıdvan Şahin eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.


AVUKATLARDAN BİRİ TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürkan Akgül ile Rıdvan Şahin, adliyeye çıkarıldı. Gürkan Akgül 'İrtikap' suçundan tutuklanırken, Rıdvan Şahin hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verildi. Başsavcılık, Rıdvan Şahin'e verilen ev hapsi uygulamasına itiraz etti. Nöbetçi mahkeme, Şahin hakkındaki kararı kaldırarak tutuklama hükmü verdi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Rıdvan Şahin, cezaevinde gönderildi. Şahin hakkında 'İrtikap' ve 'Rüşvet' iddiaları olduğu, bu suçlamalara ilişkin işlem yapıldığı öğrenildi.



#Iğdır
#Adliye
#Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?