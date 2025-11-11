Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
Iğdır'da bitkin halde bulunan kurt koruma altına alındı

Iğdır'da bitkin halde bulunan kurt koruma altına alındı

11:5911/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
DKMP'de tedavi altına alınan ve ilk müdahalesi yapılan kurt, daha kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.
DKMP'de tedavi altına alınan ve ilk müdahalesi yapılan kurt, daha kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Iğdır'ın Halfeli beldesinde arazide bitkin halde bulunan kurt koruma altına alındı.

Belde kırsalında bitkin halde kurt gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri ile Halfeli Belediyesi zabıta ekipleri, kurdu bölgeden aldı.

DKMP'de tedavi altına alınan ve ilk müdahalesi yapılan kurt, daha kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Açlık nedeniyle bitkin düştüğü tahmin edilen kurt, buradaki tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.




#Iğdır
#Halfeli
#Kurt
#DKMP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 yılı için öğretmen, polis, hemşire maaşları şekilleniyor! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?