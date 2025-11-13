Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
İki avukata rüşvet soruşturmasında gözaltı

İki avukata rüşvet soruşturmasında gözaltı

00:1313/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Iğdır'da mayıs ayında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan iki adliye çalışanının Iğdır Barosu’na kayıtlı iki avukatla irtibat halinde oldukları tespit edildi. Bunun üzerine avukatlar gözaltına alındı.

Iğdır’daki "rüşvet" soruşturmasında tutuklanan adliye çalışanlarıyla bağlantıları olduğu belirlenen 2 avukat gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan iki adliye çalışanı, "rüşvet", "irtikap" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu adliye çalışanlarının Iğdır Barosu’na kayıtlı iki avukatla irtibat halinde olduklarını tespit etti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığının izniyle avukatlar G.A. ve R.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.



#Iğdır
#Avukat
#Rüşvet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri