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GİRESUN

İşte CHP’nin kadın hakları: Taciz tecavüz mafya!

Kendisini kadın hakları savunucusu olarak lanse eden CHP’de art arda yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına şimdi de kadına şiddet eklendi. Giresun’un Eynesil ilçesinde parkın bakımsızlığından şikayet eden Ülfet Dikici isimli kadın, CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’in adamları tarafından öldüresiye dövüldü. Ağır yaralanan Dikici, tedavi altına alındı. Taciz ve tecavüz skandallarının parti yönetimi tarafından örtbas edilmeye çalışılması, saldırganlara cesaret veriyor. Darp olayının sorulduğu Belediye Başkanı Karadeniz, alay eder gibi, “Bir yerlere çarpmış olabilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İşte CHP’nin kadın hakları: Taciz tecavüz mafya!
Belediye başkanının yakın ekibi tarafından dövülen Ülfet Dikici, hastanede tedavi altına alındı.

CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz olaylarının genel merkez tarafından üstünün örtülmesi, parti içindeki kadına şiddet yanlılarına cesaret verdi. Giresun’un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini söyleyen kadın, CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’den şikayetçi oldu.

BAŞKANIN ÖNÜNDE DÖVDÜLER

İlçe parkının bakımsız olduğundan şikayet etmeleri üzerine parka gelen belediye başkanının yanındakiler tarafından oğlu ve geliniyle beraber dövüldüklerini söyleyen Ülfet Dikici, yaşadığı dehşeti anlattı. “Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlilerini çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi” diyen Dikici, belediye başkanının yanındakilerle oğlu arasında oturma tartışması çıktığını anlatarak “Belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti” iddiasında bulundu.

'Park bakımsız' diyen kadını CHP'li Başkan Ahmet Latif Karadeniz'in adamları dövdü
OYNAT 02:18
'Park bakımsız' diyen kadını CHP'li Başkan Ahmet Latif Karadeniz'in adamları dövdü
Giresun'un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu. CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini iddia etti. Darp edilen kadın, 'Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler.' şeklinde konuştu.


‘DÜŞMÜŞTÜR’ SAVUNMASI

CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz alay edercesine, “Kadın arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim” sözleriyle kendini savundu.

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