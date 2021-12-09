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İSTANBUL

En nadide camiler burada: Cami Projeleri Sergisi Üsküdar'da açıldı

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan bir dönemin en nadide cami projelerini modern bir formda tanımlayan Cami Projeleri Sergisi’nin açılışı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber... En nadide camiler burada: Cami Projeleri Sergisi Üsküdarda açıldı ​ ​
Cami Projeleri Sergisi’nin açılışı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan bir dönemin en nadide cami projelerini modern bir formda tanımlayan Cami Projeleri Sergisi’nin açılışı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Sergi, 13 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sergide konuşan Başkan Hilmi Türkmen, ”Bugün Üsküdar’da Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Mimar ve yazar Mehmet Osmanlıoğlu’nun cami projeleriyle ilgili bir sergisi. Çok değişik, çok özgün çizgileri olan güzel bir cami projeleri içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

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