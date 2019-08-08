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İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yol trafiğe kapandı

İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapatan kaza

Hasdal Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı istikametinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. İki kişinin yaralandığı kaza nedeniyle, havalimanı istikameti yaklaşık bir buçuk saat kapalı kalırken, bazı yolcular uçağa yetişmek için karış şeritte yürüyerek gelen araçlara binmeye çalıştı.

Haber Merkezi IHA
Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.
Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

İstanbul'daki kaza, saat 05.00 sularında Hasdal Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikameti Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Havalimanı istikametine seyir halinde olan Bilal Öztürk idaresindeki 34 JYC 19 19 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yol ortasında devrildi. Kazada sürücü Öztürk ile yanındaki yolcu Barış Tutal yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Devrilme soncu kamyondaki hafriyatın bir kısmı yola bir kısmı da yol kenarına döküldüğü görüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise devrilen aracı kurtarma çalışmalarına başladı.

Yolcular ters şeride girerek uçağa yetişmeye çalıştı

Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikameti trafiğe tamamen kapanırken, yolcular uçağa geç kaldı. Kapanan yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Geç kalan yolcular karşı şeride geçerek çağırdıkları araçlarla uçağa yetişmeye çalıştı. Yolun kapandığını gören bazı yolcular ise çalışmaları film izler gibi seyretti.

Yaklaşık bir buçuk saat kapalı kalan yol, kamyonun çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan hasta taşıyan ambulans yolun kapalı olması nedeniyle geçemedi.

İstanbul Havalimanı yolu kaza sonucu trafiğe kapatıldı
FOTOĞRAF 9
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Eyüpsultan'da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
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Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
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Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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İstanbul Havalimanı yolu kaza sonucu trafiğe kapatıldı
İstanbul Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol İstanbul Havalimanı istikametinde trafiğe tamamen kapandı.

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