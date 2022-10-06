Gündem İstanbul Havalimanında yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda yolcu karşılamak için bekleyen kişiden şüphelenen ekiplerin yaptığı kontrolde kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıyan şüphelinin, meslekten ihraç edilen doktor Bülent H. olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanında yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı
Arşiv

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, iç hatlar kısmında yolcu karşılamak için bekleyen bir kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.

İnceleme sonucu Ahmet H. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler, parmak izi sorgusunda şüphelinin meslekten ihraç edilen doktor Bülent H. olduğunu ve FETÖ firarisi olarak aranma kaydı olduğunu tespit etti.

Kardeşi adına sahte kimlik düzenlediği ortaya çıkartılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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- İl Halk Sağlığı müdür yardımcılığı ve başhekimlik yapmış

Firari FETÖ üyesinin 2005'de başladığı doktorluk mesleğinde Diyarbakır'daki zorunlu görevinin ardından geldiği İstanbul'da aile hekimliği kısmında eğitim alarak daha sonra 2010 yılında Bursa Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevini yürüttüğü öğrenildi.

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İstanbul Beylikdüzü Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması yapılan zanlının 2014-2016 yılları arasında ise İstanbul İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğü, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası ise açığa alınıp meslekten ihraç edildiği kaydedildi.

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