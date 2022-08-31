Gündem Yunanistana kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistana kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri E.S. ve kardeşi Y.S. ile E.U, N.Ç, S.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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