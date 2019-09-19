İstanbul için Meteoroloji ve valilikten yağış uyarısı! İstanbul hava durumu İstanbul için Meteoroloji ve valilikten yağış uyarısı İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojinin İstanbul için yarın sağanak yağış uyarısı yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

Haber Merkezi 19 Eylül 2019, 09:30 Son Güncelleme: 19 Eylül 2019, 11:27 DHA