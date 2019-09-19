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İstanbul için Meteoroloji ve valilikten yağış uyarısı! İstanbul hava durumu

İstanbul için Meteoroloji ve valilikten yağış uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojinin İstanbul için yarın sağanak yağış uyarısı yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden İstanbul'a yarın için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul'a yarın için yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, Meteorolojinin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

  • Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

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