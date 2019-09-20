Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 25 ile yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı! Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce, Trabzon hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 25 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu 26
  • İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23
  • Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 26
  • Adana: Az bulutlu 33
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 28
  • Konya: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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İstanbul için Meteoroloji ve valilikten yağış uyarısı
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İstanbul için Meteoroloji ve valilikten yağış uyarısı

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