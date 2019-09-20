Meteorolojiden İstanbul ve 25 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26

Parçalı bulutlu 26 İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23 Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25 İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Az bulutlu ve açık 26 Adana: Az bulutlu 33

Az bulutlu 33 Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Az bulutlu ve açık 28 Konya: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21 Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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