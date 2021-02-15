Gündem İstanbul kar altında
İSTANBUL

​İstanbul kar altında

İstanbul kar altında

İstanbul ve çevre illerde beklenen kar yağışı önceki gün gece başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ana yollarda yoğunluk görülmedi. Çocuklar ise evlerinin yakınlarında park ve bahçelerde karın tadını çıkardı. İstanbul Boğazı tipi nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Günlerdir beklenen kar yağışı, önceki gece itibarıyla İstanbul ve çevre illerinde etkili oldu.
Günlerdir beklenen kar yağışı, önceki gece itibarıyla İstanbul ve çevre illerinde etkili oldu.

İstanbul’da önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yollar boş kalırken aileler, çocuklar evlerinin yakınlarındaki park ve bahçelerde kar topu oynadı. Görüş mesafesinin olumsuz etkilendiği İstanbul Boğazı’nda ise kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Yağış sonrası Tarihi Yarımada, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeritleri de beyaza büründü. Sultanahmet Meydanı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde de kar yağışı etkili olurken, meydan ve çevresinde bazı turistlerin gezdiği görüldü.

Zil çalıyor
GÜNDEM
Zil çalıyor

TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

  • Belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı. Eminönü Yeni Cami ve çevresinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor, Mısır Çarşısı yakınlarındaki bazı dükkanların da açık olduğu gözlendi. D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde de kar yağarken, metrobüs durağının sakin ve trafiğin her iki yönde akıcı olduğu görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerindeki esnaflar dükkanlarının önünü temizlerken, trafikteki araçlar, herhangi bir kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyretti.

İstanbul'da kar kenti beyaza bürüdü: En az üç gün daha sürecek
FOTOĞRAF 44
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Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışının kent genelinde hakim olduğu İstanbul beyaza büründü.
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Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
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Yağış sonrası Tarihi Yarımada, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeritleri de beyaza büründü.
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Esenyurt'ta kısıtlamadan muaf olan turistler, Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirerek kartopu oynadı.
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Kentin Anadolu Yakası'nda kar yağışı akşama doğru etkisini artırdı.
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Sahile yakın kesimlerde rüzgarla birlikte yoğun kar yağışı görülürken, iç ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının arttığı dikkati çekti.
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Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerde olumsuz yaşanmazken, birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul'da kar kenti beyaza bürüdü: En az üç gün daha sürecek
İstanbul'da dün bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da kar yağışı en az üç gün daha sürecek.

Ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için önceden önlemlerini alan ekiplerin çalışması sonucu ana arterlerde kar yağışı nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. İlçe belediye ekipleri de ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor. Öte yandan, İstanbul Boğazı, kar tipisi nedeniyle dün gemi geçişlerine kapatıldı. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kış şartlarının yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanabilmesi için 10 bin 665 adet makine ve 12 bin 626 personelle karla mücadele çalışması yapıldığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise vatandaşları, araçlarının kış bakımını yaptırmaları ve gizli buzlanmalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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