Gündem Zil çalıyor
EĞİTİM

Zil çalıyor

Zil çalıyor

Üç haftalık ara tatilin ardından bugün milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapıyor. Köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitime geçerken 8. sınıflar ve 12. sınıflar 1 Mart’tan itibaren seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime başlayacak. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de kar yağışı nedeniyle eğitim Çarşamba günü başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Düzce’de yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle ertelendi. İl valiliklerinden yapılan açıklamalara göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Düzce’de eğitime 17 Şubat Çarşamba gününe kadar 2 gün ara verildi. Edirne’de ise sadece bugün eğitime ara verilmesi kararı alındı.
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Düzce’de yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle ertelendi. İl valiliklerinden yapılan açıklamalara göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Düzce’de eğitime 17 Şubat Çarşamba gününe kadar 2 gün ara verildi. Edirne’de ise sadece bugün eğitime ara verilmesi kararı alındı.

İlk, orta ve lise öğrencilerinin ara tatili bugün bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve tüm anaokullarında bugün ders zili çalıyor. 1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Vali Yerlikaya: Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
GÜNDEM
Vali Yerlikaya: Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

12. SINIFLAR DA OKULA

  • Liseler yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak. Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart’tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.

İstanbul'da kar kenti beyaza bürüdü: En az üç gün daha sürecek
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Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışının kent genelinde hakim olduğu İstanbul beyaza büründü.
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Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
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Yağış sonrası Tarihi Yarımada, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeritleri de beyaza büründü.
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Esenyurt'ta kısıtlamadan muaf olan turistler, Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirerek kartopu oynadı.
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Kentin Anadolu Yakası'nda kar yağışı akşama doğru etkisini artırdı.
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Sahile yakın kesimlerde rüzgarla birlikte yoğun kar yağışı görülürken, iç ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının arttığı dikkati çekti.
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Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerde olumsuz yaşanmazken, birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul'da kar kenti beyaza bürüdü: En az üç gün daha sürecek
İstanbul'da dün bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da kar yağışı en az üç gün daha sürecek.

Yapılmayan sınavlar 2 haftada planlanacak

Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart’tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

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