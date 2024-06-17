Emekli zammı ve memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte netleşen verilerle memur ve emekli maaşı hesaplama tablosu

Memur ve emekli maaş zammı için sayılı günler kaldı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlar 6 aylık enfasyon rakamlarını beklerken Merkez Bankası Temmuz zammı için son ipucunu açıkladı. 20 milyona yakın kişi Temmuz 2024 zam dönemi için yeni maaş hesabı yapmaya başladı. Peki, son 5 aylık veriler ışığında emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacak?

Emekli zammı ve memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN HAZİRAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin yenisini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 olarak duyuruldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti. Bankanın cari ay yani Haziran 2024 TÜFE beklentisi ise yüzde 2,52 olarak açıklandı.

GÖZLER 3 TEMMUZ’DA

Emekli ve memur zammının kesinleşmesine sadece 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.

5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLAR

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık garantilenen zam oranları da belli olmuştu. Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda rekor seviye yüzde 75,45 olarak açıklandı.







