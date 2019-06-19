Gündem Maltepede 8 araç birbirine girdi
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İstanbul Maltepe'de 8 araç birbirine girdi

Maltepe'de 8 araç birbirine girdi

İstanbul'da Maltepe'de kamyonet devrilmesi sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ataşehir'deki halden çıkan sebze yüklü 34 ZP 5236 plakalı kamyonetin sürücü Osman K., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet devrildi. Kazanın ardından aynı istikametinde ilerleyen 7 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istikametini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek kamyonetin içerisine sıkışan Osman K.'yı kurtarma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri kamyonetin içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı kurtarılan Osman K.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza karışan 7 araç çekici yardımıyla kaldırılırken devrilen kamyonet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vinciyle kaldırıldı. Trafik kazasında toplam 4 kişinin yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kapanan D-100 Karayolu yaklaşık bir saat sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

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