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İSTANBUL

Maltepe'de beş aracın karıştığı zincirleme kaza: İki kişi yaralandı yol kapandı

İstanbul Maltepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza da iki kişi hafif yaralanırken Maltepe istikametinde yol trafiğe kapandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Maltepede beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Kaza da iki kişi hafif yaralanırken Maltepe istikametinde yol trafiğe kapandı.

Kaza, Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu Yolunda saat 06.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yaralanan iki kişiye ambulansta müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

İHA

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan Asim Yüce, "Bu yolda hiç kimse hızlı gitmiyordu. Zeminden kaynaklanan bir durum" dedi.

İHA

Semih Düzdağa ise "Burası çok keskin bir viraj, burada her sene trafik kazaları meydana geliyor. Yine aynı şekilde bir trafik kazası olmuş. Buna hala bir önlem alınmadı. Yetkilerin önlem almamaları ısrarla devam ediyorlar" diye konuştu.

İHA

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Üzerinde çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma: Cezaevinden çıktım hasımlarım var
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İhtara uymayan otomobil sürücüsü uygulama noktasında dubaları devirerek kaçmaya başladı. Uygulama noktasındaki polis durumu telsiz ile bildirmesinin ardından aracın kaçış güzergahında önlem alındı.
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Sürücü ve çelik yelek giyen Azat D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahısların kaçtığı otomobil ise detaylı incelenmek üzere polis otoparkına çekildi.
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Üzerinde çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma: Cezaevinden çıktım hasımlarım var
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