Sakarya'da feci kaza: Biri çocuk iki kişi öldü beş kişi yaralandı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari taksi refüje çarptı. Feci kaza sonrası araçta bulunan biri çocuk 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2021, 07:16 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2021, 07:17 AA