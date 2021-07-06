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SAKARYA

Sakarya'da feci kaza: Biri çocuk iki kişi öldü beş kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari taksi refüje çarptı. Feci kaza sonrası araçta bulunan biri çocuk 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
Son dakika Sakarya haberleri: Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Feci kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca gişeleri mevkisinde Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari araç, Sapanca kavşağı girişi yol ayrımının olduğu refüje çaptı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari taksi refüje çarptı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari taksi refüje çarptı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, olay yerinde sürücü Kılıç ile Irak uyruklu olduğu belirlenen 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı hayatını kaybetti, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9), Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari taksi refüje çarptı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari taksi refüje çarptı

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Üzerinde çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma: Cezaevinden çıktım hasımlarım var
FOTOĞRAF 10
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Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu’nda sabit yol kontrol uygulaması yapan polis, 34 BSR 166 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
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İhtara uymayan otomobil sürücüsü uygulama noktasında dubaları devirerek kaçmaya başladı. Uygulama noktasındaki polis durumu telsiz ile bildirmesinin ardından aracın kaçış güzergahında önlem alındı.
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Uygulama noktasından kaçan otomobil ara sokaklarda girerek yoluna devam etti. Bir süre sonra ana arter üzerine çıkan otomobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına yakalandı. Bunun üzerinde Yüreğir Devriye Ekipleri, aracın kaçış güzergahında önünü keserek yakaladı.
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Araçtan indirilen ismi öğrenilemeyen sürücü ve Azat D.’nin üzerleri arandı. Yapılan aramada Azat D.’nin kıyafetinin altına çelik yelek giydiği belirlendi. Gazetecilerin neden çelik yelek giydin sorusuna Azat D., ”Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye cevap verdi.
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Sürücü ve çelik yelek giyen Azat D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahısların kaçtığı otomobil ise detaylı incelenmek üzere polis otoparkına çekildi.
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Üzerinde çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma: Cezaevinden çıktım hasımlarım var
Adana'da polisin sabit denetleme yaptığı noktada 'dur' ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan otomobil 10 kilometre sonra önü kesilerek yakalandı. Yolcu konumunda bulunan kişi üzerinde çelik yelekle yakalandı. Çelik yelek giyen kişi, “Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye kendisini savundu.
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Alınan karar ile topluma açık bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.
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