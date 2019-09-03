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İstanbul Mecidiyeköy'de yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı - Son dakika

Mecidiyeköy'de yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı. Apartmanda dumandan etkilenen ve mahsur kalan 9'u çocuk 26 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şişli Mecidiyeköy'de 8 katlı 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Yangın, ilk belirlemelere göre saat 14.30 sıralarında Ağaoğlu Sokak'ta 8 katlı apartmanın giriş katında elektrik sayaçlarının bulunduğu panodaki patlamayla çıktı, bina dumanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü, binada duman tahliyesi yaptı.

  • Binada mahsur kalanlar yangın sırasında korku ve panik yaşadı. Evlerinin pencerelerine çıkanlar, itfaiye tarafından kurtarılmayı bekledi. Dumandan etkilenen ve mahsur kalan 9'u çocuk 26 kişiden bazıları itfaiye merdiveni kullanılarak, bazıları itfaiye erlerinin sırtında dışarı çıkarıldı. Bir bina sakini de kedisini alarak dışarı çıktı.

Binadan tahliye edilenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı, oksijen verildi.

Elektirk panoları tamamen yanarken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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