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Muğla son dakika haber: Marmaris orman yangınına müdahale sürüyor

Marmaris'te orman yangını: Müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.

Haber Merkezi IHA
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.

Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla’da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya’dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi.

Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.

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