Bir ayda 300 orman yangını çıktı: Uzmanlar uyardı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün resmi verilerine göre, ağustos ayı boyunca ülke genelinde 300 civarında orman yangını yaşandı. Özellikle tatil beldelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 09:30 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 09:34 IHA