Gündem İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu Aralarında polis ve doktor da var
İSTANBUL

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında polis ve doktor da var

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında polis ve doktor da var

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorların bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
20 kişiden 18'i gözaltına alındı.
20 kişiden 18'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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