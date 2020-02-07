İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında polis ve doktor da var İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında polis ve doktor da var İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorların bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 07 Şubat 2020, 09:10 Son Güncelleme: 07 Şubat 2020, 09:30 DHA