Gündem İstanbul Pendikte servis minibüsü yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi
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İstanbul Pendik'te servis minibüsü yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi

İstanbul Pendik'te servis minibüsü yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi

İstanbul Pendik'te servis minibüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu sürücü yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'daki kaza TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Muhammet Y.'nın kullandığı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu bulunmayan minibüs devrilirken, sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Minibüsü kaldırma çalışmaları sırasında kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Çarpmanın şiddetiyle yolcu bulunmayan minibüs devrilirken, sürücü yaralandı.

Minibüs sürücüsünün yakını, “Yağmur nedeniyle kaymış bariyerlere vurup devrilmiş. İçinde personel de yoktu" diye konuştu.

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