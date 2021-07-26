Gündem İstanbul Sarıyerde kundaklama iddiası İki gecekondu küle döndü
İSTANBUL

İstanbul Sarıyer'de kundaklama iddiası: İki gecekondu küle döndü

İstanbul Sarıyer'de baba ve oğulun yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Alevler yan taraftaki boş bir gecekonduya da sıçradı. İki gecekondunun küle döndüğü yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Sarıyerde kundaklama iddiası: İki gecekondu küle döndü
Sarıyer’de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta bulunan bir gecekonduda sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarıyer’de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu
Sarıyer’de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

Bir anda tüm gecekonduyu saran alevler yan tarafta bulunan boş gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Ancak, gecekondular yanarak küle döndü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi. Yangın çıkan gecekonduda yaşayan baba ve oğlu ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Öte yandan, gecekondu yangınının kundaklamadan çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı
FOTOĞRAF 12
Title
Kaza 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Title
Eskişehir den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin Çiftçi(38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı Çelik saç yüklü TIR’ın iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı.
Title
okuş aşağı hızlanan TIR’ın keskin virajdan döndüğü sırada, dorsesinde yüklü her biri 3’er ton ağırlığındaki Çelik saç makaraları, dorseden karşı yöne düştü.
Title
Düşen Çelik makaralardan biri İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Müslüm Kaptan(29) yönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına düştü.
Title
Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.
Title
Gaz pedalı takılı kalan TIR’ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi(38), aracı durdurmak istese de durduramadı. Sürücü, uyarı flaşörleri yakıp diğer sürücüleri uyardı. Bariyerlere de TIR’ı sürttüren sürücü aracı bir türlü durduramayınca yoluna devam etti. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, herhangi bir araca ve kazaya 2. Bir kazaya neden olmadan durabildi.
Title
Otomobilin olduğu olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ettiler. İtfaiye ekipleri ise sürücünün cenazesini sıkıştığı yerden kurtardılar. Cenaze savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. TIR’ın sürücüsü Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu dedi.
Title
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Title
Title
Title
Title
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası, karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaz pedalı takılı kalan TIR, 30 kilometre sonra durabildi.

Herkes Uludağ'da onu arıyordu: Üç gün sonra güzel haber geldi
FOTOĞRAF 9
Title
Alınan bilgiye göre, geçen cuma kaybolduktan sonra uzun süre yürüdüğü anlaşılan Boynukısa, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda bugün bir grup piknikçiye rastladı.
Title
Kaybolduğunu söyleyen kadının durumu jandarmaya bildirildi.
Title
Harekete geçen JAK ekipleri, kadını kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıkta buldu. Bir süre sırtta taşınan kadına askerlerden biri de ayakkabısını verdi.
Title
Bitkin haldeki kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dolaştım dolaştım indim aşağılara, yola çıktım birine denk geldim. dedi.
Title
Boynukısa, bu sürede yiyecek bir şey bulamadığını sözlerine ekledi.
Title
AFAD Bursa Müdürü Yalçın Mumcu da kayıp kadınının sağ olarak bulunmasından dolayı ailesinin de kendilerinin de çok mutlu olduklarını ifade etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mumcu, Su içmiş. Bir şey yememiş ama acıkmış. diye konuştu. Sağ bulunduğunu duyunca Boynukısa'nın eşinin de çok sevinçli olduğunu dile getiren Mumcu, Defalarca boynumuza sarıldı. dedi. Mumcu, çalışmalarından dolayı tüm ekiplere teşekkür etti.
Title
Boynukısa, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.
Title
Gülefer Boynukısa (59), cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girmiş, uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarmadan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.
Title
Uludağ'da ormanda kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
Herkes Uludağ'da onu arıyordu: Üç gün sonra güzel haber geldi
Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa, 3 gün sonra bulundu.


Abone Ol Google News
Bayram bitti mesai başladı

Bayram bitti mesai başladı

Megakentte araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
Pasaport tehdidi!

Pasaport tehdidi!

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.
Memleketinizehoş geldiniz

Memleketinize
hoş geldiniz

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bursa'da<br>TIR dehşeti

Bursa'da
TIR dehşeti

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.
Herkes Uludağ'da onu arıyordu

Herkes Uludağ'da onu arıyordu

​Üç gün sonra Gülefer Boynukısa'dan güzel haber geldi.
BM ne iş yapar?

BM ne iş yapar?

​Müslüman dünyanın temsili yok.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru
Nüfusun yarısı göçmendi

Nüfusun yarısı göçmendi

​Prof. Dr. Adıgüzel, 1927'de yapılan ilk nüfus sayımına dikkat çekti.
Suriyelilerden sonra <br>sıra kime gelecek?

Suriyelilerden sonra
sıra kime gelecek?

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.
Tunus'ta<br>darbe girişimi!

Tunus'ta
darbe girişimi!

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.
Fransa ve İsrail <br>arasında Pegasus krizi

Fransa ve İsrail
arasında Pegasus krizi

​Macron, telefon ve numarasını değiştirdikten sonra izahat ve resmi açıklama istedi.
AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

​Sel ve heyelan öncesinde alınan tedbirler olası can kayıplarını önledi.
Saldırı emri Münbiç’ten

Saldırı emri Münbiç’ten

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.
Sultanlar Çin'i ezdi

Sultanlar Çin'i ezdi

​A Milli Kadın Voleybol Takımımız, muhteşem bir başlangıç yaptı.
Albayrak Grubu'ndan yeni yatırım

Albayrak Grubu'ndan yeni yatırım

​Alport Batı Afrika'nın lojistik merkezi olacak.
İYİ Parti'den büyük iftira

İYİ Parti'den büyük iftira

Ömer ​Halisdemir'i darbeci ilan ettiler.
Martel'in hayranı çıktı

Martel'in hayranı çıktı

​Endülüs'te Müslümanları yenilgiye uğratmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.