İstanbul Sarıyer'de kundaklama iddiası: İki gecekondu küle döndü

Sarıyer’de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta bulunan bir gecekonduda sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarıyer’de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

Bir anda tüm gecekonduyu saran alevler yan tarafta bulunan boş gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Ancak, gecekondular yanarak küle döndü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi. Yangın çıkan gecekonduda yaşayan baba ve oğlu ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

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KUNDAKLAMA İDDİASI

Öte yandan, gecekondu yangınının kundaklamadan çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 12 Kaza 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin Çiftçi(38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı Çelik saç yüklü TIR’ın iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. okuş aşağı hızlanan TIR’ın keskin virajdan döndüğü sırada, dorsesinde yüklü her biri 3’er ton ağırlığındaki Çelik saç makaraları, dorseden karşı yöne düştü. Düşen Çelik makaralardan biri İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Müslüm Kaptan(29) yönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına düştü. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi. Gaz pedalı takılı kalan TIR’ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi(38), aracı durdurmak istese de durduramadı. Sürücü, uyarı flaşörleri yakıp diğer sürücüleri uyardı. Bariyerlere de TIR’ı sürttüren sürücü aracı bir türlü durduramayınca yoluna devam etti. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, herhangi bir araca ve kazaya 2. Bir kazaya neden olmadan durabildi. Otomobilin olduğu olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ettiler. İtfaiye ekipleri ise sürücünün cenazesini sıkıştığı yerden kurtardılar. Cenaze savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. TIR’ın sürücüsü Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu dedi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası, karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaz pedalı takılı kalan TIR, 30 kilometre sonra durabildi. BiP'te paylaş

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