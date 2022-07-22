Gündem İstanbul söyleyecek AK Parti dinleyecek Yüz Yüze 100 Gün
İSTANBUL

İstanbul söyleyecek AK Parti dinleyecek: Yüz Yüze 100 Gün

AK Parti, İstanbul’da bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katılacağı “Yüz Yüze 100 Gün” programıyla vatandaşlarla bir araya gelecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul söylesin, biz dinleyelim diyoruz” diyerek İstanbul’un sesine kulak vereceklerini söyledi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
İstanbul söyleyecek AK Parti dinleyecek: Yüz Yüze 100 Gün
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AK Parti, İstanbul’da bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katılacağı “Yüz Yüze 100 Gün” programıyla tüm ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelecek. AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, “Yüz Yüze Gönül Gönüle” temasıyla güçlü bir etkileşim hedeflenen programla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

HER ŞEYİ KONUŞACAĞIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek etkinliklerin gün gün itinayla planlandığını söyledi. Program kapsamında İstanbul’un dört bir yanında vatandaşların sorunlarının ve önerilerinin dinleneceğini dile getiren Kabaktepe, şöyle devam etti: “Bu 100 gün içerisinde 20 yıldır yaptığımız hizmetleri hem İstanbul ile ilgili hem Türkiye’mizle ilgili hem dış politikayla hem iç politikayla hem ekonomide hem sağlıkta ve tüm alanlarda yapılmış işlemler ve hizmetleri vatandaşlarımızla paylaşırken daha da önemlisi İstanbul’u dinleyeceğimiz, İstanbul’un sesine kulak vereceğimiz, İstanbul’daki hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın Türkiye’nin geleceğine dair, İstanbul’un geleceğine dair umutlarını, beklentilerini, sorunlarını, paylaşımlarını hep birlikte dinleyeceğimiz bir ‘Yüz Yüze 100 Gün’ konseptli bir çalışmayı inşallah gerçekleştireceğiz.”

BAKANLAR DA KATILACAK

Kabaktepe, bu programlara bakanlar, milletvekilleri ile belediye başkanların yanı sıra il ve ilçe yöneticilerin katılacağını vurguladı. Programlar kapsamında birçok sorunun da ele alınacağına değinen Kabaktepe şunları kaydetti: “Ekonomiyi de konuşacağız. Vatandaşlarımız soracak, biz onlarla bir iletişim, bir etkileşim içerisine gireceğiz. İstanbul söylesin biz dinleyelim diyoruz.”

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