Gündem Ekrem İmamoğlunun gidemediği Esenyurta AK Parti İl Başkanı gidince CHPliler çıldırdı
POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu’nun gidemediği Esenyurt'a AK Parti İl Başkanı gidince CHP’liler çıldırdı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Ev ve diş yerlerini su bastı, yollar adeta göle döndü. Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu zor durumdayken görevinin başında olmaması büyük tepki topladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın sel bölgesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı ile birlikte basın açıklaması yapması ise CHP'lileri kızdırdı. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Devletimizin Valisine her zaman saygımız sonsuz ama bu fotoğraf nedir Allah aşkına?” dedi. Ancak Balyalı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi eleştiren bir tweet atarken konumunu açık unuttu ve tatilde olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu’nun gidemediği Esenyurta AK Parti İl Başkanı gidince CHP’liler çıldırdı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt2ta açıklama yaptı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Gece saatlerinde ekili olan kuvvetli yağış sonrası çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soluğu hemen sağanak nedeniyle taşkın meydana gelen Esenyurt’ta aldı. İncelemelerde bulunan Bakan Soylu, yağışlar nedeniyle ilk etapta elden teslim edilmek üzere evleri su altında kalan vatandaşlar için 5 bin TL, dükkânları hasara görenlere ise 10 bin TL verileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Konya’daki Bayram programını yarıda kesti. Yağışlar nedeniyle oluşan taşkında zarar gören Esenyurt’ta inceleme buldu.

Yerlikaya'nın incelemelerinin ardından yaşanan afetle ilgili basın açıklamasını AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte yapması CHP'lileri sinirlendirdi.

“ŞİMDİ BU GÖRÜNTÜ KABUL EDİLEBİLİR Mİ?”

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi. Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı!

“Devletimizin Valisine her zaman saygımız sonsuz ama bu fotoğraf nedir Allah aşkına? Sayın İstanbul Valimiz yanında AK Parti'nin İl Başkanıyla birlikte yoğun yağıştan etkilenen bölgede basın toplantısı düzenliyor. Şimdi bu görüntü kabul edilebilir mi?”

İBB BAŞKANINDAN HABER YOK

İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında yaşanan olumsuzluklar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali Yerlikaya ile vali yardımcıları sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise bir kez daha sahaya çıkmaması dikkat çekti.

YİNE TATİLE ÇIKTI

Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu zor durumdayken görevinin başında olmaması büyük tepki topladı.

'EKREM İMAMOĞLU NEREDE' GÜNDEM OLDU

İstanbullu sel felaketiyle boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapıyor olması megakentlileri adeta isyan ettirdi.

Sosyal medya kullanıcıları 'Ekrem İmamoğlu nerede' diyerek tepkilerini dile getirdi.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA

Twitter'da gündemin ilk sıralarına oturan bu soru sonrası, gün sonuna doğru Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"AİLEMLE İL DIŞINDAYDIM"

İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım" diyerek İstanbul dışında olduğunu ifade etti.

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