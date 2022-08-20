Gündem İstanbul Sultangazide terör örgütü MLKPye yönelik operasyonda dört kişi yakalandı
İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda dört kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgüt mensubu M.U'nun MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK içinde Suriye'de silahlı faaliyet yürütmek ve örgüt kamplarında eğitim almak amacıyla 2015'te illegal yollardan bu ülkeye gittiği ve 2019'da sansasyonel eylem yapmak amacıyla yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Sultangazide terör örgütü MLKPye yönelik operasyonda dört kişi yakalandı
Arşiv.

Yapılan operasyonda yakalanan M.U'nun, tahliye olmasının ardından 5 Ağustos 2022'de Ağrı'da düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen MLKP terör örgütü üyesi U.A'nın sözde intikamını almak için emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, M.U'nun, iki gün önce Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evinde, örgütün eylem planına ilişkin hazırlık ve planlama yaptığının belirlendiği ifade edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda M.U. ile MLKP Merkez Komite üyesi E.Y, Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Başkanı H.D.A ve örgüte ev temin eden N.G'nin yakalandığı, adreste iki tabanca, çok sayıda fişek, bir el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

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