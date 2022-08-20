İstanbul Sultangazi'de terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda dört kişi yakalandı

Yapılan operasyonda yakalanan M.U'nun, tahliye olmasının ardından 5 Ağustos 2022'de Ağrı'da düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen MLKP terör örgütü üyesi U.A'nın sözde intikamını almak için emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, M.U'nun, iki gün önce Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evinde, örgütün eylem planına ilişkin hazırlık ve planlama yaptığının belirlendiği ifade edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda M.U. ile MLKP Merkez Komite üyesi E.Y, Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Başkanı H.D.A ve örgüte ev temin eden N.G'nin yakalandığı, adreste iki tabanca, çok sayıda fişek, bir el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

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