Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Alankuş HDP kongrelerinde çıktı

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

ŞEHİDİN KATİLİ ÇIKTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler olduğunu duyurdu. Bakan Soylu; öldürülen teröristlerden birinin 2016'da Edremit'te lüks bir villada iç savaş ve suikast planları yaparken yakalanan MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sözde sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş, diğerinin ise Ağrı Doğubayazıt kırsalında, teröristler ile girilen çatışmada ağır yaralanarak şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Emre Dokumacı'nın katili Torhildan kod adlı Fikret Tekçe olduğu ortaya çıktı.

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Alankuş'un ismi ilk kez Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaparken meydana gelen patlamada duyulmuştu. 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ayağından yaralanan terörist Alankuş, patlamadan 3 ay sonra Edremit'te lüks bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin hücre ev olarak kullandıkları lüks villada ve otomobillerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, şifreli bilgisayarlar, çok miktarda İngiliz sterlini, sahte pasaport yapımında kullanılan belgeler ele geçirilirken terörist Alankuş da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKINCA DAĞ KADROSUNA GEÇTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna geçen Alankuş 2017'de Kobani'ye geçti. Kuzey Irak'taki silah eğitiminin ardından Ağrı yapılanmasında görevlendirilen Alankuş, 4 yıl boyunca istihbarat birimleri tarafından takip edildi.

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KARADENİZ SORUMLUSU YAPILACAKTI

Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden Murat Karayılan tarafından özel olarak eğitilen Ulaş Alankuş, Kürtçe bilmediği için Ağrı'dan Karadeniz'e geçmeye hazırlanıyordu. Alankuş, Karayılan tarafından örgütün sözde Karadeniz sorumlusu olarak atanan Ulaş Alankuş ve Fikret Tekçe Bardaklı Köyü kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.