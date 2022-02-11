İstanbul Valiliği: Güngören'deki yangında 4 yabancı işçi hayatını kaybetti

Teslim olan teröristten PKK mensuplarına çağrı: Eli kanlı terör örgütünden kurtulun

Terör örgütü PKK/KCK adına Suriye'de faaliyet yürütürken polisin ve ailesinin çabalarıyla teslim olması sağlanan M.A.K, MİT ve askerlerce yurda getirilip polise teslim edildi.



Yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu belirten M.A.K, 'Çok güzel karşılandım, hiçbir sorun yoktu. Polisler çok iyi davrandılar. Anlattıkları gibi 'böyle yapacaklar' falan, kendi gözlerimizle gördüğümüz için buradan diğerlerine de sesleniyorum. Sizi kandıran o eli kanlı terör örgütünden bir an önce kurtulun ve gelin devletinize sığının, onlara çağrım budur. Bahsettikleri tüm şeyler, hepsi yalandır. Boşu boşuna sizi orada öldürüyorlar. Annem, babam yanımda olduğu için, vatanıma geldiğim için çok mutluyum.' dedi.

