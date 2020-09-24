İstanbul'a ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için iki binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı. İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söylemişti.

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Toplanan bu imzaları bugün Türkiye Barolar Birliğine teslim edeceklerini aktaran Ceylan, "Yarın da bu, Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gidecek. Oradan yetki aldığımızda yeni baronun genel kurulunu oluşturup seçime gidip o seçimden sonra tüzel kişilik kazanmış oluyoruz." diye konuşmuştu.

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Ceylan, imzalar teslim edildikten sonra yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini ifade etmişti.