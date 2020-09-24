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Gündem İstanbula ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı
POLİTİKA

İstanbul'a ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için iki binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı. Baroya üye olanlar arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da var.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için iki binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı. İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söylemişti.

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Toplanan bu imzaları bugün Türkiye Barolar Birliğine teslim edeceklerini aktaran Ceylan, "Yarın da bu, Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gidecek. Oradan yetki aldığımızda yeni baronun genel kurulunu oluşturup seçime gidip o seçimden sonra tüzel kişilik kazanmış oluyoruz." diye konuşmuştu.

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Ceylan, imzalar teslim edildikten sonra yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini ifade etmişti.

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