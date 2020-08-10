Baro’dan komik savunma: Sosyal tesisimiz

İstanbul Barosu’nun, avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 6 milyon dolara satın alınmasına rağmen bir gece kulübüne kiraya verdiği bina için tuhaf savunma geldi. Yeni Şafak’ta söz konusu skandalla ilgili çıkan haber üzerine İstanbul Barosu dün bir açıklama yaptı. Açıklamada, TBB’nin avukatlar için satın aldığı söz konusu binanın kiralandığını doğrulayan Baro, söz konusu yerden “sosyal tesisimiz” diye bahsetti.

GÜNDEM Baro parayı gece kulübünde yedi

ÜST KAT TAHSİS EDİLECEKMİŞ!

Ancak açıklamada, işletmenin sadece üst katının avukatlara tahsis edileceğinin ve yüzde 20 indirim uygulanacağının belirtilmesi ise dikkat çekti. Açıklamadaki bir diğer dikkat çekici husus ise Baronun “4 duvar” olarak bahsettiği yerin tadilatı için 3-4 milyon gerektiği ancak bu harcamanın kendilerince yapılmasının uygun bulunmadığı için mevcut işletmeyle anlaşıldığının kaydedilmesi oldu. Oysa söz konusu yer, İstanbul Barosu’nun talebi üzerine TBB tarafından satın alındı.

CHP’Lİ BELEDİYE GÖREMEMİŞ

İstanbul Barosu’nun, bir gece kulübüne kiraya verdiği binayı CHP’li Beşiktaş Belediyesi göremedi. Şikayet üzerine 31 Temmuz ve 2 Ağustos’ta işletmeyi denetime giden belediye, herhangi bir faaliyete rastlayamamış. Ancak denetim tarihlerinde ve sonrasında birçok kişi mekanda çekindiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.