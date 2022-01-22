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İSTANBUL

İstanbul'a yeni uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden İstanbul'a yeni uyarı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
İstanbula yeni uyarı: Kuvvetli geliyor! İstanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibarenİstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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