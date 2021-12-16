İstanbul'a yılın ilk karı düştü Meteoroloji uyardı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 aralık verilerine göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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SICAKLIKLAR 6 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için sarı, Adana için ise turuncu uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

16 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C

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Çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

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Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

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Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

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Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

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SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

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KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

FOTOĞRAF 15 Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. Devrim Mert Demir kar yağdığını duydukları gibi sınır kapısına gittiklerini belirterek, “Kar yağdığını duyduk. Arkadaşlarla hemen kar topu savaşı yapmaya geldik buraya. Gayet güzel bu özleme hasret kalmışız. İnşallah merkezimizde yağar. Burası uzak olmasına rağmen geldik. Yalnız sürücülere dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Sis çok var bu saatten sonra gizli buzlanma olabilir. Dikkatli olsunlar lütfen” dedi. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Ankara'nın Bala ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğunluğunu arttırmasıyla birlikte Bala beyaz örtüye büründü. Bala'nın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı akşama doğru ilçe genelinde de etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışının ardından evlerin, tarlaların ve arabaların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bala Belediyesine ait kar küreme araçları ana arterlerde ve ara sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Don olayına karşı yollar ve kaldırımlar tuzlanırken, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuldu. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniliyor. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniliyor. Beklenen kar yurda giriş yaptı: Çok sayıda il kısa sürede beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından ülke genelinde çok sayıda ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı şehirleri beyaza bürürken, sürücülere de zor anlar yaşattı. BiP'te paylaş

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