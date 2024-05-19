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İstanbul'da '19 Mayıs' kutlamaları: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 17.30 ile 19.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak

14:29 - 19/05/2024 Sunday
AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.


Buna göre, 17.30 ile 19.00 saatleri arasında Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydan Eski Yıldız Caddesi Kesişimi, Palanga Caddesi ve Muallim Naci Caddesi trafiğe kapatılacak.

Sürücüler Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ile Portakal Yokuşu Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.




#Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
#Beşiktaş
#İstanbul
#İstanbul Valiliği
#trafik
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İstanbul Valiliği duyurdu: Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yol güzergahları