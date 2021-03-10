İstanbul'da 2020 yılında evlilikler ve boşanmalar azaldı: En fazla evlilik Esenyurt'ta

İstanbul'da, geçen yıl 85 bin 763 çift evlenirken, 27 bin 911 çift boşandı. Evlenen çiftlerin sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14,3, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 16,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileirne göre, İstanbul'da 2019'da 100 bin 88 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 14,3 azalarak 85 bin 763 oldu.

Kentte 2019'da 33 bin 389 çift boşanırken bu sayı geçen yıl yüzde 16,4 azalarak 27 bin 911'e düştü.

Evlilikte ve boşanmada Esenyurt ilk sırada

Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl en fazla evlilik Esenyurt'ta kayıtlara geçti. Esenyurt'ta 3 bin 941 çift evlenirken bu ilçeyi 3 bin 934 çiftle Bağcılar, 3 bin 891 çiftle Küçükçekmece ve 3 bin 888 çiftle Pendik takip etti.

REKLAM

Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 98 çiftin evlendiği Adalar'ı sırasıyla 187 evlilikle Şile, 404 evlilikle Çatalca ve 986 evlilikle Silivri izledi.

İstanbul'da geçen yıl Başakşehir hariç tüm ilçelerde evlilik sayıları azaldı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında da Esenyurt ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 1618 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1393 çiftle Pendik, 1298 çiftle Ümraniye ve 1296 çiftle Küçükçekmece takip etti.

2020 yılında en az boşanma da 35 çift ile Adalar'da gerçekleşti.

2019 ve 2020 yılında İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde:

REKLAM

İlçeler 2019 evlilik 2020 evlilik 2019 boşanma 2020 boşanma