Gündem İstanbulda 2020nin ilk Yeditepe Huzur denetimi yapıldı
İSTANBUL

İstanbul'da 2020'nin ilk Yeditepe Huzur denetimi yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur adı altında 39 ilçede asayiş denetimleri yapıldı. Helikopter destekli 2020'nin ilk denetiminde birçok noktalarda kontroller gerçekleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Denetime helikopter desteğinde yapıldı.
Denetime helikopter desteğinde yapıldı.

Yeni yılın ilk denetimi olan Yeditepe Huzur Denetimi 2020/01 bu akşam yapıldı. Genel asayiş denetimine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, motorize polis ekipleri ve trafik polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

DHA
Kişilerin kimlik kontrolleri ve üst araması yapıldı.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar polis tarafından kontrol altına alınırken, şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak denetlendi. Şüpheli araçların içi ve bagajları aranırken, kişilere yönelik olarak da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

DHA
Şüpheli araçların içi ve bagajları arandı.


Kadıköy Kuşdili Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde de ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken, üst aramalarının yanı sıra yanlarındaki çanta ve valizler de kontrol edildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

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