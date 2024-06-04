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Aile Destek Programı Haziran ayı ödemeleri ne zaman bitiyor? 2024 Aile Destek Ödemesi bu ay son mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Kurban Bayramı bu sene 15-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bu sebeple aile destek programı ödeme tarihleri merak ediliyor. Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Haziran ayı aile destek ödeme takvimi haberimizde.

11:57 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemesi
Aile Destek Ödemesi

Aile Destek Programı kapsamında destek ödemelerinin hangi ayda sona ereceği de gündeme geldi. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, bu ay son mu? Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ayın kaçında, bayramdan önce yatacak? İşte ayrıntılar...

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.



#Aile Destek Ödemeleri
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