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Aile Destek ödemesi Temmuz'da artacak mı? Haziran ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?

"Aile Destek ödemesi Temmuz'da artacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı Aile Destek Programı ödemlerine dair araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor. Peki Aile Destek ödemesi Temmuz'da artacak mı? Haziran ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?

17:34 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile Destek Programı ödeme takvimi
Aile Destek Programı ödeme takvimi

"Aile Destek ödemesi Temmuz'da artacak mı? Haziran ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Haziran ayının ilk haftasının başlaması ile hız kazandı. Her ay belirlenen tarihlerde aile destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki Aile Destek ödemesi Temmuz'da artacak mı? Haziran ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda ilgili Bakanlık ya da Bakan'dan açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

#Aile Destek Ödemeleri
#Aile Destek Ödemesi
#aile destek programı
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