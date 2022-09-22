İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2 polisi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi.
Saldırganın Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürüldüğü öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2 polisi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi.
Saldırganın Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürüldüğü öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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