Gündem İstanbulda 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2 polisi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi. Saldırganın Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürüldüğü öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi
Güven Güler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2 polisi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi.


Saldırganın Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürüldüğü öğrenildi.



Ayrıntılar geliyor...

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